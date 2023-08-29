В Тайване заявили о риске эскалации конфликта с Китаем из-за военных маневров в проливе у острова

Об этом минобороны острова заявило в X.

Тайвань призвал Пекин к ответственности и прекратить односторонние действия, нарушающие региональную стабильность.

Как добавили в министерстве, 29 августа было зафиксировано 24 самолета вооруженных сил Китая, в том числе истребители J-10 и J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, транспортные Y-9 и беспилотники, 12 из которых пересекли срединную линию Тайваньского пролива или вошли в юго-западную зону идентификации противовоздушной обороны острова.

Самолеты совершали совместное боевое патрулирование с 5 кораблями армии Китая.

Фото: минобороны Тайваня

Что известно о ситуации с военными самолетами Китая на территории Тайваня

Поддержка мира и стабильности в Тайваньском проливе - это общая ответственность всех сторон региона и это имеет решающее значение для безопасности и благополучия Индо-Тихоокеанского региона, - отметили в минобороны Тайваня.

В последние годы Пекин проводит политику дипломатической изоляции Тайваня, заставляя другие страны признать его частью "единого Китая", и неоднократно угрожал вторжением.

26 марта Гондурас прекратил десятилетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу их установления с Китаем.

Впоследствии бывший президент Тайваня Ма Инцзю посетил КНР, где заявил, что обе стороны должны работать вместе, чтобы избежать войны, ведь народы обоих государств "являются китайцами".

Китай назвал провокацией и "нарушением суверенитета" на тот момент запланированную встречу президента Тайваня Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти.

В МИД Китая заявили , что вопрос Тайваня является "красной линией", которую США нельзя пересекать.

5 мая в США заявили, что в случае возникновения вооруженного конфликта между Китаем и Тайванем мировая экономика будет терять до $1 трлн ежегодно в течение первых нескольких лет.

8 апреля Китай объявил трехдневные военные учения вокруг Тайваня после того, как лидер острова посетила США и встретилась со спикером палаты представителей.

На второй день военных учений, состоявшихся 9 апреля, Китай имитировал точечные удары по ключевым целям и акватории Тайваня, в свою очередь правительство острова заявило об активизации китайской авиации.

10 апреля в МИД КНР заявили, что "основной нормой" в мире должна быть позиция "единого Китая", а конфликт с Тайванем – это исключительно внутреннее дело государства .

14 мая военные Тайваня обнаружили на одном из островов неподалеку от Китая обломки, вероятно, китайского воздушного шара.

Министр обороны США Ллойд Остин 3 июня предупреждал , что война за Тайвань была бы разрушительной и могла повлиять на мировую экономику.

Утром 8 июня в ответ на вхождение 37 китайских военных самолетов в зону ПВО острова Тайвань активировал свои системы. Часть самолетов потом улетела в западную часть Тихого океана.

9 августа десять китайских самолетов пересекли среднюю линию Тайваньского пролива, которая раньше была неофициальной границей между Китаем и Тайванем. По словам минобороны страны, это стало вторым подобным вторжением за неделю. Позже, 19 августа, Китай начал военные учения вокруг Тайваня в ответ на визит вице-президента Уильяма Лая в США.

25 августа минобороны Тайваня сообщило о 13 самолетах, вошедших в "зону реагирования" Тайваня, и пяти кораблях, осуществляющих патрулирование в состоянии боевой готовности.