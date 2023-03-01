Об этом сообщили в Associated Press.

Министерство обороны Тайваня заявило, что 19 из 25 направленных в сторону острова китайских самолетов пересекли зону идентификации тайваньской ПВО. А корабли КНР в дальнейшем действуют в Тайваньском проливе.

В ответ на подобные действия Тайвань поднял в небо истребители, отправил корабли и активировал береговые системы противоракетной обороны. Так, как сообщили в Тайване, "будут внимательно следить и реагировать" на активность Китая.

"Китай осуществляет такие провокации почти ежедневно, что является частью так называемой тактики "серой зоны", направленной на запугивание и выведение из строя техники Тайваня, истощение его военных и ослабление общественного духа. Сюда также входят кибервойна и дезинформационные кампании, а также неустанное стремление лишиться Тайвань дипломатических союзников", – утвердили журналисты.