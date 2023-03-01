В Тайване сообщили об активности 25 китайских самолетов и 3 кораблей вблизи острова
Утром 1 марта Китай направил в сторону Тайваня 25 военных самолетов и три военных корабля: подобные провокации происходят почти каждый день
Об этом сообщили в Associated Press.
Министерство обороны Тайваня заявило, что 19 из 25 направленных в сторону острова китайских самолетов пересекли зону идентификации тайваньской ПВО. А корабли КНР в дальнейшем действуют в Тайваньском проливе.
В ответ на подобные действия Тайвань поднял в небо истребители, отправил корабли и активировал береговые системы противоракетной обороны. Так, как сообщили в Тайване, "будут внимательно следить и реагировать" на активность Китая.
"Китай осуществляет такие провокации почти ежедневно, что является частью так называемой тактики "серой зоны", направленной на запугивание и выведение из строя техники Тайваня, истощение его военных и ослабление общественного духа. Сюда также входят кибервойна и дезинформационные кампании, а также неустанное стремление лишиться Тайвань дипломатических союзников", – утвердили журналисты.
- Напомним, 9 января военные Китая заявили, что провели вторые за месяц боевые учения вокруг Тайваня. 28 их самолетов 8 января залетели в зону противовоздушной обороны Тайваня. Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усиливает военное, политическое и экономическое давление, чтобы отстаивать эти претензии.
- Генерал США и глава Командования воздушной мобильности Майк Миннихан направил своим подчиненным служебную записку, в которой предупредил, что США будут в состоянии войны с Китаем через два года.
- В четверг, 16 февраля, на одном из отдаленных островов Тайваня обнаружили китайский воздушный шар.
- А министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал некоторые страны "прекратить проводить параллели между Украиной и Тайванем".
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