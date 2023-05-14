В Тайване обнаружили обломки китайского космического аэростата

Об этом сообщает Focus Taiwan

По словам командования обороны Мацу, ответственного за защиту одноименного архипелага, во время патрулирования в субботу вечером на дороге за пределами их лагеря солдаты обнаружили обломки метеорологических шаров. Устройство имеет упрощенные китайские иероглифы "Shanghai Chang Wang Meteorological Technology Company" и "GTS12 digital radio".

Пока решено продолжить исследование руин и усилить военные патрули.