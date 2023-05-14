В Тайване обнаружили обломки китайского космического аэростата
Военные Тайваня обнаружили на одном из островов неподалеку Китая обломки, вероятно, китайского воздушного шара
Об этом сообщает Focus Taiwan
По словам командования обороны Мацу, ответственного за защиту одноименного архипелага, во время патрулирования в субботу вечером на дороге за пределами их лагеря солдаты обнаружили обломки метеорологических шаров. Устройство имеет упрощенные китайские иероглифы "Shanghai Chang Wang Meteorological Technology Company" и "GTS12 digital radio".
Пока решено продолжить исследование руин и усилить военные патрули.
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