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OPINION

В Татрах открыли все туристические тропы

Якуб Логинов
2 июля, 2023 воскресенье
16:07
Мнение

Хотя Татры по площади намного меньше украинских Карпат, они являются предметом гордости как словаков, так и поляков

В половине июня закончился ежегодный зимний перерыв в функционировании туристических троп в словацких Татрах и официально открылся туристический сезон. Каждый год почти всю словацкую часть Татранского национального парка закрывают 1 ноября зимой и весной, и открывают только в июне. В этом году в Татрах также достаточно много изменений, которые идут в направлении большей охраны природы и уменьшения влияния олигархических девелоперских групп, приближенных к мафии.

Татры – самая высокая часть Карпат и почти единственные горы альпийского типа в Центральной Европе. Кроме Татр подобные высокие горы с типичным видом для Альп есть также по соседству — это Нижние Татры, Малая Фатра и Хочские верхи, все полностью в Словакии. Сами же Татры поделены польско-словацкой границей. Около 75% территории Татр в Словакии, 25% – в Польше.

Хотя Татры по площади намного меньше украинских Карпат, они являются предметом гордости как словаков, так и поляков. Туда съезжается отдыхать вся Словакия и Польша. Зимой здесь работают лыжные курорты, летом очень популярен горный туризм. Это все оказывает достаточно большое давление на природу, гораздо большее, чем в украинских Карпатах, где можно еще отдохнуть от людей.

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В Татрах с этим уже гораздо труднее. Во многих местах есть такая толпа, как в центре большого города. Хуже всего в польской части Татр. Польские Татры – чудесные, но маленькие, а летом туда приезжает целая Польша. В польских Татрах есть всего один город — Закопане, в Словакии туристическое движение разлагается чуть более равномерно на разные туристические центры. Центр туристического движения – это Город Высокие Татры, к которому относятся горные курорты Татранская Ломница, Татранская Котлина и Старый Смоковец, а также курорт Щирбское плесо, принадлежащий поселку Штрба. Они очень модные и дорогие, построенные еще в XIX веке в стиле альпийских курортов из Баварии, Тироля и Швейцарии. Именно в этой части самые высокие горы, которые имеют даже 2600 метров и более. Гораздо спокойнее в Западных Татрах в регионах Липтов и Орава, там меньше густота туристических троп и можно долго путешествовать, не встречая людей.

Проблема словацких Татр – это давление девелоперов, приближенных к олигархам. Это олигархи восточного типа, система похожа на украинскую. Словаки говорят даже о мафиозных структурах, здесь случались заказные убийства (известная смерть журналиста Яна Куцяка и Мартины Кушнировой), а сомнительные инвестиции в Татрах и Демьяновской долине являются любимой формой деятельности словацких олигархов.

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Сезонное закрытие почти всех туристических троп в словацких Татрах было едва ли не единственной формой охраны природы против этого давления. Вплоть до 2020 года словацкие министры среды более способствовали девелоперам, чем природе. Эту тенденцию сменил только министр Ян Будай (2020-23). Он провел амбициозную реформу национальных парков, благодаря которой охрана природы действительно в Словакии заработала, а мафиозные структуры уже не самые важные в Татрах.

Специально для Еспресо

Об авторе. Якуб Логинов, журналист из Братиславы

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