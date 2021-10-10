В Татарстане упал самолет: 19 погибших

По предварительной информации местных спасателей, 19 человек сразу погибли. Остальным оказывается медицинская помощь, информирует Еспресо.TV .



Падение самолета произошло вскоре после взлета, неподалеку от аэропорта.







Очевидцы говорят, что борт шел "тяжело", с опущенной вниз хвостовой частью.



Эксперты называют причиной падения перегрузки.



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