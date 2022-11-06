В Танзании пассажирский самолет, в котором летели 43 человека, упал в озеро Виктория
В Танзании самолет с 39 пассажирами и четырьмя членами экипажа упал в озеро Виктория, как минимум 26 человек удалось спасти
Об этом сообщает Tanzania Business Insight в Twitter.
Отмечается, что 6 ноября рейс компании Precision Air из Дар-эс-Салама в Букобу, потерпел крушение при подлете к аэропорту назначения. На место происшествия была направлена спасательная команда.
На борту самолета находились 43 человека, из них 39 пассажиров и четверо члена экипажа. В настоящее время спасены 26 человек. Отмечается, что пилоты внутри затопленного самолета общаются со спасателями. О жертвах пока не сообщается.
Агентство France Presse назвало причиной крушения самолета плохие погодные условия.
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