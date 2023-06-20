В Тамбовской области РФ прогремел взрыв на пороховом заводе, есть погибшие и раненые
Во вторник, 20 июня, в населенном пункте Котовск Тамбовской области РФ произошел пожар на пороховом заводе: по меньшей мере 4 человека погибли, еще 12 получили ранения
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Ранее местные власти сообщали о двух раненых, позже представители экстренных служб заявили изданию РИА Новости, что количество жертв возросло до 12.
МЧС России сообщило, что в цехе №3 Тамбовского порохового завода произошел взрыв с возгоранием, губернатор области причиной пожара назвал "человеческий фактор".
По данным российских телеграм-каналов, взрыв раздался в два часа дня, пожар потушили через семь минут.
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