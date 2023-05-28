В Тальном на Черкасчине сотни людей провели в последний путь нацгвардейца Вадима Бондаренко, сбитого на КПП при въезде в Киев
В воскресенье, 28 мая 2023 года, в городе Тальное (Черкасчина) несколько сотен человек пришли на церемонию прощания с 22-летним военнослужащим Национальной гвардии Украины Вадимом Бондаренко
Люди, пришедшие почтить память воина, делились своими воспоминаниями о нем, передает Суспильное.
Вадим мечтал стать военным и стал им, рассказал один из побратимов Вадима, с которым он вместе служил.
"Я знаю, что стать военным это была его мечта. Насколько я знаю, его отец и брат защищают Украину, он хотел воевать вместе с ними. Но самое худшее, что могло произойти, произошло на месте его нынешней службы, на блокпосту", - рассказал один из побратимов Вадима Бондаренко, с которым тот вместе проходил службу.
Читайте и смотрите также: "Ключевая проблема - у нас до сих пор есть судейские кланы": эксперт по адвокации Юрчишин о ДТП Тандыра, в котором погиб нацгвардеец
63-летний местный житель Петр помнит Вадима еще ребенком:
"Помню его малім, еще мальчишкой. Мальчик как мальчик, бегал здесь по улице".
С первого по девятый класс школы помнит Вадима Алла Мельник. Она учительница местной школы.
"Это был замечательный, милый ребенок, белокурый такой мальчик с кудряшками. Его любили учителя, было много друзей. Любил футбол, занимался спортом. Мы никак не можем поверить в эту трагедию. Я его до сих пор помню на футбольном поле, в полосатой футболочке, с мячиком. Он всегда хотел быть лидером, первым, и сейчас, когда такая ситуация в стране, такой парень не мог стоять в стороне", - рассказала она.
Читайте и смотрите также: "Поверьте мне, я не мог". Судья Тандыр отрицает, что пил спиртное за рулем. Эксклюзив Еспресо
Проститься с Вадимом пришла вся футбольная команда.
Сергей Кравченко – товарищ Вадима. С ним в школе играл в одной футбольной команде.
"Он был очень хорошим футболистом. Играл в футбол и в школе, и после школы. Но ему всегда нравились войска, хотел туда попасть. Был жизнерадостным, любил жизнь, спорт. Об этой трагедии нам рассказал тренер. Это очень тяжело переживать такие потери". .
После прощальная церемония переместилась на центральную площадь Тального.
Гроб встречали на коленях. Асфальт был устлан пионами и ирисами.
Справка
26 мая в Киеве около полуночи автомобиль "Лексус" главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко, который нес службу на КПП при въезде в Киев. Парень, который был родом из Черкасской области и воспитывал троих детей, погиб.
Правоохранители сообщили Тандырову о подозрении.
Прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о даче согласия на содержание судьи Алексея Тандыра под стражей. ВСП разрешил применение в отношении Алексея Тандыра меры пресечения.
Вечером 27 мая Печерский районный суд города Киева постановил взять судью Тандыра под стражу без возможности внесения залога до 21 июля .
При этом медиа сразу рассказывали о якобы нетрезвом состоянии Тандыра и якобы найденной в салоне его автомобиля бутылке из-под виски.
Согласно открытым данным, сам Тандыр неоднократно "спасал" водителей, которые садились за руль под хмельком. В частности, именно он 5 лет назад закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения в действиях судьи Киево-Святошинского суда Усатого, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Позже это решение отменила апелляция, но Тандыра тогдашний ВСП не наказал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.12
Покупка 37.12Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.04Продажа 40.88
- Актуальное
- Важное