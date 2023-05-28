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В Тальном на Черкасчине сотни людей провели в последний путь нацгвардейца Вадима Бондаренко, сбитого на КПП при въезде в Киев

28 мая, 2023 воскресенье
14:21
Криминал

В воскресенье, 28 мая 2023 года, в городе Тальное (Черкасчина) несколько сотен человек пришли на церемонию прощания с 22-летним военнослужащим Национальной гвардии Украины Вадимом Бондаренко

Люди, пришедшие почтить память воина, делились своими воспоминаниями о нем, передает Суспильное.

Вадим мечтал стать военным и стал им, рассказал один из побратимов Вадима, с которым он вместе служил.

"Я знаю, что стать военным это была его мечта. Насколько я знаю, его отец и брат защищают Украину, он хотел воевать вместе с ними. Но самое худшее, что могло произойти, произошло на месте его нынешней службы, на блокпосту", - рассказал один из побратимов Вадима Бондаренко, с которым тот вместе проходил службу.

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63-летний местный житель Петр помнит Вадима еще ребенком:

"Помню его малім, еще мальчишкой. Мальчик как мальчик, бегал здесь по улице".

С первого по девятый класс школы помнит Вадима Алла Мельник. Она учительница местной школы.

"Это был замечательный, милый ребенок, белокурый такой мальчик с кудряшками. Его любили учителя, было много друзей. Любил футбол, занимался спортом. Мы никак не можем поверить в эту трагедию. Я его до сих пор помню на футбольном поле, в полосатой футболочке, с мячиком. Он всегда хотел быть лидером, первым, и сейчас, когда такая ситуация в стране, такой парень не мог стоять в стороне", - рассказала она.

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Проститься с Вадимом пришла вся футбольная команда.

Сергей Кравченко – товарищ Вадима. С ним в школе играл в одной футбольной команде.

"Он был очень хорошим футболистом. Играл в футбол и в школе, и после школы. Но ему всегда нравились войска, хотел туда попасть. Был жизнерадостным, любил жизнь, спорт. Об этой трагедии нам рассказал тренер. Это очень тяжело переживать такие потери". .

После прощальная церемония переместилась на центральную площадь Тального.

Гроб встречали на коленях. Асфальт был устлан пионами и ирисами.

Справка

26 мая в Киеве около полуночи автомобиль "Лексус" главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра наехал на военнослужащего Национальной гвардии Украины Вадима Бондаренко, который нес службу на КПП при въезде в Киев. Парень, который был родом из Черкасской области и воспитывал троих детей, погиб.

Правоохранители сообщили Тандырову о подозрении.

Прокуратура направила обращение в Высший совет правосудия с представлением о даче согласия на содержание судьи Алексея Тандыра под стражей. ВСП разрешил  применение в отношении Алексея Тандыра меры пресечения.

Вечером 27 мая Печерский районный суд города Киева постановил взять судью Тандыра под стражу без возможности внесения залога до 21 июля .

При этом медиа сразу рассказывали о якобы нетрезвом состоянии Тандыра и якобы найденной в салоне его автомобиля бутылке из-под виски.

Согласно открытым данным, сам Тандыр неоднократно "спасал" водителей, которые садились за руль под хмельком. В частности, именно он 5 лет назад закрыл производство за отсутствием события и состава правонарушения в действиях судьи Киево-Святошинского суда Усатого, который в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП. Позже это решение отменила апелляция, но Тандыра тогдашний ВСП не наказал.

Общество
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