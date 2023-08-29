В Таллине покажут украинскую ленту "Мирный-21"
В Таллинне, столице Эстонии, 4 сентября покажут украинскую военную экшн-драму "Мирный-21", после состоится встреча с режиссером фильма Ахтемом Сеитаблаевым
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.
"Показ пройдет в рамках Украинского киноклуба в Эстонии 4 сентября в 18:00 в Таллинне в кинотеатре Сипрус (Vana-Posti 8). Фильм будет демонстрироваться на украинском языке с английскими субтитрами. А после просмотра вы сможете задать вопрос известному украинскому режиссеру" – говорится в сообщении.
Перед тем, как показывать фильм, зрителям представляют документальную ленту-новеллу "Culture vs War. Ахтем Сеитаблаев", которая является частью проекта "Культура против войны". Его инициировала Ассоциация "Смотри украинское" для документирования и донесения правды о российском полномасштабном вторжении в Украину из-за истории борьбы известных художников, которые пошли в ряды ВСУ и поставили творчество на паузу, чтобы защищать Родину.
"Показ организован Ассоциацией украинских организаций в Эстонии совместно с ISTMEN FILMS при поддержке Государственного агентства Украины по кино и UA Production и при содействии Посольства Украины в Эстонии. Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution", - добавили в Госкино.
Справочно. "Мирный-21" - история о доверии и его отсутствии на фоне событий, которые разворачиваются в Луганской области начала 2014 года. Главная тема раскрывается через призму Луганского пограничного отряда, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы тщетно пытаются заставить предать свою страну.
- 8 декабря 2022 года появился тизер военной драмы Сеитаблаева "Мирный-21". Над фильмом работали три сценариста: актеры Ярослав Яриш и Сергей Касторных, а также Анатолий Коцюрба – действующий полковник Государственной пограничной службы.
- 22 февраля лента Ахтема Сеитаблаева, изобразившая сопротивление пограничников Луганщины летом 2014 года вышла в украинском прокате.
- 27 февраля группа Бумбокс совместно с Сергеем Жаданом презентовали клип на саундтрек к военной экшн-драме "Мирный-21".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.47 Покупка 37.47Продажа 38.25
- EUR Покупка 40.62Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное