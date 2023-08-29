В Таллине покажут украинскую ленту "Мирный-21"

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

"Показ пройдет в рамках Украинского киноклуба в Эстонии 4 сентября в 18:00 в Таллинне в кинотеатре Сипрус (Vana-Posti 8). Фильм будет демонстрироваться на украинском языке с английскими субтитрами. А после просмотра вы сможете задать вопрос известному украинскому режиссеру" – говорится в сообщении.

Перед тем, как показывать фильм, зрителям представляют документальную ленту-новеллу "Culture vs War. Ахтем Сеитаблаев", которая является частью проекта "Культура против войны". Его инициировала Ассоциация "Смотри украинское" для документирования и донесения правды о российском полномасштабном вторжении в Украину из-за истории борьбы известных художников, которые пошли в ряды ВСУ и поставили творчество на паузу, чтобы защищать Родину.

"Показ организован Ассоциацией украинских организаций в Эстонии совместно с ISTMEN FILMS при поддержке Государственного агентства Украины по кино и UA Production и при содействии Посольства Украины в Эстонии. Кинотеатральную дистрибуцию в Украине осуществляют FILM.UA Distribution и Kinomania Film Distribution", - добавили в Госкино.

Справочно. "Мирный-21" - история о доверии и его отсутствии на фоне событий, которые разворачиваются в Луганской области начала 2014 года. Главная тема раскрывается через призму Луганского пограничного отряда, бойцов которого сепаратисты и российские спецслужбы тщетно пытаются заставить предать свою страну.