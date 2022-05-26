В Таллине откроют школу для 800 украинских детей
В столице Эстонии есть возможность обеспечить места в школах для украинских учащихся с первого по шестой класс. Для школьников 7-12 классов предложат новую школу, которая обеспечит 800 мест для обучения
Об этом пишет News ERR.
Ранее для обучения рассматривали помещение Таллиннской музыкальной школы, которая вскоре будет освобождена. Однако министр образования Эстонии Лийна Керсна сказала, что помещение новой школы расположено в центре и это делает его более доступным.
Издание сообщает, что в новой школе не менее 60 процентов обучения в классе будет проводиться на эстонском языке.
"Мы смотрим, кто эти дети, какой у них родной язык, или на каком языке учились, когда они учились в Украине. Исходя из этого, мы начнем учить их на украинском или русском", - рассказала директор Ольга Селиштшева.
Заявки на поступление в школу принимаются с 1 июня, а учебный год должен начаться в сентябре.
Издание сообщает, что более 1600 детей из Украины зарегистрировано в Таллинне, около 500 из них учатся в русскоязычных школах, другие в школах с эстонским языком.
- 19 мая СМИ сообщали, что каждый день в Эстонию прибывают от 300 до 50 беженцев из Украины, большинство прибывали через пограничный пункт из России.
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