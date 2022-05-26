Об этом пишет News ERR.

Ранее для обучения рассматривали помещение Таллиннской музыкальной школы, которая вскоре будет освобождена. Однако министр образования Эстонии Лийна Керсна сказала, что помещение новой школы расположено в центре и это делает его более доступным.

Издание сообщает, что в новой школе не менее 60 процентов обучения в классе будет проводиться на эстонском языке.

"Мы смотрим, кто эти дети, какой у них родной язык, или на каком языке учились, когда они учились в Украине. Исходя из этого, мы начнем учить их на украинском или русском", - рассказала директор Ольга Селиштшева.

Заявки на поступление в школу принимаются с 1 июня, а учебный год должен начаться в сентябре.

Издание сообщает, что более 1600 детей из Украины зарегистрировано в Таллинне, около 500 из них учатся в русскоязычных школах, другие в школах с эстонским языком.

19 мая СМИ сообщали, что каждый день в Эстонию прибывают от 300 до 50 беженцев из Украины, большинство прибывали через пограничный пункт из России.

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