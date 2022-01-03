В "Талибане" сообщили о стычках на афгано-туркменской границе, есть жертвы

Об этом сообщает Hasht e Subh.



"Три дня назад туркменские пограничники убили одного мирного жителя и избили другого", - сообщил исполняющий обязанности главы департамента информации и культуры "Талибана" в провинции Джовзджан Хелал Балхи

По его словам, силы "Талибана" 3 января столкнулись с Туркменскими пограничными силами, когда отправились на границу Хамабского района для проверки ситуации с безопасностью.

"Мы открыли ответный огонь", - сказал Балхи.

Он заявил, что члены "Талибана" не пострадали.