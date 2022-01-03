В "Талибане" сообщили о стычках на афгано-туркменской границе, есть жертвы
На границе Афганистана и Туркменистана произошли столкновения между "Талибаном" и туркменской армией
Об этом сообщает Hasht e Subh.
"Три дня назад туркменские пограничники убили одного мирного жителя и избили другого", - сообщил исполняющий обязанности главы департамента информации и культуры "Талибана" в провинции Джовзджан Хелал Балхи
По его словам, силы "Талибана" 3 января столкнулись с Туркменскими пограничными силами, когда отправились на границу Хамабского района для проверки ситуации с безопасностью.
"Мы открыли ответный огонь", - сказал Балхи.
Он заявил, что члены "Талибана" не пострадали.
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