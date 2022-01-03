"В такой войне нельзя выиграть": главы РФ, Британии, США, Франции и КНР выступили против конфликтов с применением ядерного оружия
Лидеры США, Китая, России, Великобритании и Франции выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны
Заявление размещено на сайтах глав государств, передает Liga.Net.
Они считают своей первоочередной обязанностью "недопущение войны между ядерными державами и снижение рисков".
"В ядерной войне нельзя выиграть и ее нельзя вести. Мы также подтверждаем, что ядерное оружие – до тех пор, пока оно существует – должно служить оборонным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войны. Мы твердо убеждены, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение этого оружия" , – говорится в заявлении.
Они отметили важность сохранения и соблюдения соглашений и обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями.
Каждое из государств подтвердило намерение поддерживать и укреплять меры по предотвращению использования ядерного оружия: "Ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на какое-либо другое государство".
Подтверждено желание создать мир без ядерного оружия с постоянной безопасностью для всех.
"Мы намерены продолжать поиск дипломатических подходов, чтобы избежать военной конфронтации, укрепить стабильность и предсказуемость, укрепить взаимопонимание и доверие, а также предотвратить гонку вооружений, которая не принесет пользы никому и поставит под угрозу всех. Мы полны решимости продолжать конструктивный диалог обеспокоенностей друг друга в области безопасности", – резюмировали лидеры стран.
- Напомним, министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь готова разместить ядерное оружие в случае "угрозы со стороны НАТО".
- Владимир Зеленский сказал, что если РФ передаст Беларуси ядерное оружие, то Украина будет знать его местонахождение .
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