"В такой войне нельзя выиграть": главы РФ, Британии, США, Франции и КНР выступили против конфликтов с применением ядерного оружия

Заявление размещено на сайтах глав государств, передает Liga.Net.

Они считают своей первоочередной обязанностью "недопущение войны между ядерными державами и снижение рисков".

"В ядерной войне нельзя выиграть и ее нельзя вести. Мы также подтверждаем, что ядерное оружие – до тех пор, пока оно существует – должно служить оборонным целям, сдерживать агрессию и предотвращать войны. Мы твердо убеждены, что необходимо предотвратить дальнейшее распространение этого оружия" , – говорится в заявлении.

Они отметили важность сохранения и соблюдения соглашений и обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями.

Каждое из государств подтвердило намерение поддерживать и укреплять меры по предотвращению использования ядерного оружия: "Ни одно из наших ядерных вооружений не нацелено друг на друга или на какое-либо другое государство".

Подтверждено желание создать мир без ядерного оружия с постоянной безопасностью для всех.

"Мы намерены продолжать поиск дипломатических подходов, чтобы избежать военной конфронтации, укрепить стабильность и предсказуемость, укрепить взаимопонимание и доверие, а также предотвратить гонку вооружений, которая не принесет пользы никому и поставит под угрозу всех. Мы полны решимости продолжать конструктивный диалог обеспокоенностей друг друга в области безопасности", – резюмировали лидеры стран.

Напомним, министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь готова разместить ядерное оружие в случае "угрозы со стороны НАТО".

Владимир Зеленский сказал, что если РФ передаст Беларуси ядерное оружие, то Украина будет знать его местонахождение .