"В таком НОКе не могу задержаться": Беленюк объявил о выходе из состава комитета
Украинский спортсмен и нардеп от "Слуги Народа" Жан Беленюк объявил о выходе из состава Национального олимпийского комитета
Об этом Беленюк написал в Facebook.
"В "таком" НОКе не могу себе позволить задержаться надолго. Объяснение в первом комментарии", - написал Беленюк, добавив фото соответствующего заявления от 21 ноября.
В первом комментарии Беленюк добавил ссылку на сообщение футболиста Романа Зозули, который раскритиковал новоизбранного президента НОК Вадима Гутцайта за вовлечение в состав НОК представителей ОПЗЖ, Партии регионов и лиц, уволенных из-за обвинений в коррупции.
"Похоже, Шуфрич с Суркисом, выполняли лишь функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Разве что спортом считать коррупцию, борьбу за место в списке ОПЗЖ или рэкет в 90-е", - написал Зозуля.
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