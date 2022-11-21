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"В таком НОКе не могу задержаться": Беленюк объявил о выходе из состава комитета

21 ноября, 2022 понедельник
18:24
Общество Жан Беленюк

Украинский спортсмен и нардеп от "Слуги Народа" Жан Беленюк объявил о выходе из состава Национального олимпийского комитета

Об этом Беленюк написал в Facebook.

"В "таком" НОКе не могу себе позволить задержаться надолго. Объяснение в первом комментарии", - написал Беленюк, добавив фото соответствующего заявления от 21 ноября.

В первом комментарии Беленюк добавил ссылку на сообщение футболиста Романа Зозули, который раскритиковал новоизбранного президента НОК Вадима Гутцайта за вовлечение в состав НОК представителей ОПЗЖ, Партии регионов и лиц, уволенных из-за обвинений в коррупции.

"Похоже, Шуфрич с Суркисом, выполняли лишь функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Разве что спортом считать коррупцию, борьбу за место в списке ОПЗЖ или рэкет в 90-е", - написал Зозуля.

  • Ранее Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт стал новым президентом Национального олимпийского комитета Украины. 6 августа он объяснял, почему Украина не поддержала заявление 35 стран об отстранении россиян и белорусов от спортивных соревнований.
  • Одновременно с назначением Гутцайта в состав НОК вошли, в частности, нардепы от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич и Григорий Суркис.
  • Футболист Андрей Шевченко объявил о своем выходе из состава НОК, заявив, что не может работать в нем "при таком составе".
  • Из-за общественного резонанса Суркис и Шуфрич вышли из состава НОК .

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Новости
Спорт
Украина
Жан Беленюк
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