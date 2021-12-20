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В Таиланде обнаружили первый локальный случай штамма "Омикрон", власти предупредили о карантине

20 декабря, 2021 понедельник
08:53
Мир

20 декабря в Таиланде сообщили о первом случае заражения штаммом коронавируса "Омикрон" внутри страны. Остальные 62 человека заразились этим штаммом за границей

Об этом пишет Reuters.

Первой инфицированной внутри страны оказалась женщина. Минздрав страны информирует, что она заразилась от мужа-колумбийца, который в ноябре приехал из Нигерии в Таиланд.

Министерство намерено ввести обязательный карантин для иностранцев.

Глава Минздрава Анутин Чарнвиракул отметил, что в ближайшее время предложение будет внесено в правительственную рабочую группу по вопросам коронавируса.

Если его примут, Таиланд возобновит карантин в отелях и программу "песочница": вакцинированные туристы смогут жить в отелях, не соблюдая карантинных ограничений.

Кроме того, Анутин Чарнвиракул добавил, что всего в стране выявили 63 больных со штаммом "Омикрон", 62 из которых заразились за границей.

  • Напомним, 18 декабря Центр общественного здоровья подтвердил первый случай заражения штаммом "Омикрон" в Украине.

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