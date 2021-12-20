В Таиланде обнаружили первый локальный случай штамма "Омикрон", власти предупредили о карантине

Об этом пишет Reuters.



Первой инфицированной внутри страны оказалась женщина. Минздрав страны информирует, что она заразилась от мужа-колумбийца, который в ноябре приехал из Нигерии в Таиланд.



Министерство намерено ввести обязательный карантин для иностранцев.



Глава Минздрава Анутин Чарнвиракул отметил, что в ближайшее время предложение будет внесено в правительственную рабочую группу по вопросам коронавируса.



Если его примут, Таиланд возобновит карантин в отелях и программу "песочница": вакцинированные туристы смогут жить в отелях, не соблюдая карантинных ограничений.



Кроме того, Анутин Чарнвиракул добавил, что всего в стране выявили 63 больных со штаммом "Омикрон", 62 из которых заразились за границей.

Напомним, 18 декабря Центр общественного здоровья подтвердил первый случай заражения штаммом "Омикрон" в Украине.

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