В Таиланде в результате стрельбы в ТЦ погибли по меньшей мере три человека, задержан 14-летний парень
В Бангкоке 3 октября произошла стрельба в ТЦ - известно о трех погибших и четырех раненых, полиция подозревает 14-летнего парня в совершении преступления
Об этом пишет Reuters .
Управление столичной полиции сообщило, что 14-летний подозреваемый был арестован и допрошен по поводу инцидента в торговом центре Siam Paragon.
The Guardian пишет, что, по словам медиков, один из раненых был иностранцем.
В правительстве уже отреагировали на преступление.
"Я знаю о стрельбе в Siam Paragon и приказал полиции провести расследование. Меня больше всего волнует общественная безопасность", - комментирует инцидент премьер-министр Сретта Тависин
Отмечается, что эта стрельба произошла незадолго до годовщины еще одного подобного инцидента – в прошлом году бывший офицер полиции напал с пистолетом и ножом на детский сад и убил 22 детей.
- На юге Таиланда в субботу, 29 июля, на складе фейерверков на рынке произошел взрыв , в результате которого погибли 9 человек и еще по меньшей мере 115 получили ранения.
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