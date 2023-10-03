В Таиланде в результате стрельбы в ТЦ погибли по меньшей мере три человека, задержан 14-летний парень

Об этом пишет Reuters .

Управление столичной полиции сообщило, что 14-летний подозреваемый был арестован и допрошен по поводу инцидента в торговом центре Siam Paragon.

The Guardian пишет, что, по словам медиков, один из раненых был иностранцем.

В правительстве уже отреагировали на преступление.

"Я знаю о стрельбе в Siam Paragon и приказал полиции провести расследование. Меня больше всего волнует общественная безопасность", - комментирует инцидент премьер-министр Сретта Тависин

Отмечается, что эта стрельба произошла незадолго до годовщины еще одного подобного инцидента – в прошлом году бывший офицер полиции напал с пистолетом и ножом на детский сад и убил 22 детей.