В Таиланде проходят парламентские выборы
В воскресенье, 14 мая, в Таиланде проходит голосование на парламентских выборах
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что голосование началось в 8 утра по местному времени на 95 тыс. избирательных участков.
Около 50 миллионов избирателей должны избрать 500 членов нижней палаты парламента. Еще около двух миллионов человек проголосовали досрочно.
В избирательной гонке принимают участие почти 70 партий.
Также добавляется, что лидирует партия "Для тайцев" во главе с дочерью бывшего премьер-министра Таксина Чинавата, смещенного в 2006 году в результате переворота. Оппоненты обвинили его в коррупции. Все обвинения экс-премьер отрицает и с 2008 года живет в изгнании, в Лондоне и Дубае.
В 2019 году в Таиланде прошли выборы, но по результатам голосования ни одна партия не получила большинство.
- В воскресенье, 14 мая, в Турции проходит голосование на президентских и парламентских выборах.
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