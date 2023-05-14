В Таиланде проходят парламентские выборы

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что голосование началось в 8 утра по местному времени на 95 тыс. избирательных участков.

Около 50 миллионов избирателей должны избрать 500 членов нижней палаты парламента. Еще около двух миллионов человек проголосовали досрочно.

В избирательной гонке принимают участие почти 70 партий.

Также добавляется, что лидирует партия "Для тайцев" во главе с дочерью бывшего премьер-министра Таксина Чинавата, смещенного в 2006 году в результате переворота. Оппоненты обвинили его в коррупции. Все обвинения экс-премьер отрицает и с 2008 года живет в изгнании, в Лондоне и Дубае.

В 2019 году в Таиланде прошли выборы, но по результатам голосования ни одна партия не получила большинство.