В Таиланде произошел взрыв на складе фейерверков: 9 человек погибли, по меньшей мере, 115 раненых
На юге Таиланда в субботу, 29 июля, на складе фейерверков на рынке произошел взрыв, в результате которого погибли 9 человек и еще по меньшей мере 115 получили ранения
Об этом информирует BBC.
Взрыв произошел в городе Сунгай Колок, расположенном на границе с Малайзией. Отмечается, что среди погибших есть три ребенка, еще 115 человек имеют серьезные ранения.
По словам местных, в результате взрыва были повреждены окна и разрушены крыши, в воздух поднялся шлейф дыма. Взрыв также разрушил часть построек провинции Наратхиват.
Местный губернатор Санон Понгаксорн сообщил, что пожар на рынке был локализован. По предварительным данным, произошла техническая ошибка при сварке стали при строительных работах на складе.
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