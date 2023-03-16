В Таиланде исчез радиоактивный баллон: власти пытаются отыскать его
С электростанции в Таиланде исчез металлический цилиндр с опасным радиоактивным содержимым - цезием-137, местные власти пытаются его отыскать
Об этом пишут CNN.
С электростанции в Прачин Бури в Таиланде исчез металлический цилиндр с опасным радиоактивным содержимым – цезием-137. Об этом узнали в ходе плановых проверок персоналом 10 марта.
В провинции, где произошел инцидент, живут около полумиллиона человек. Эксперты предупреждают, что цезий-137 может создать серьезные проблемы со здоровьем для контактирующих с ним людей: ожоги кожи от близкого облучения, лучевая болезнь и потенциально смертельный риск рака, особенно для тех, кто бессознательно облучался в течение длительного времени.
Цезий-137 имеет период полураспада около 30 лет. Это означает, что он может представлять угрозу населению в течение следующих десятилетий, если его не найдут.
Заместитель генерального секретаря Пеннапа Канчана сообщил CNN в среду, что они использовали радиоактивное оборудование для обнаружения цилиндра.
"Мы ищем в цехах по переработке отходов в этом районе, – сказала она. - Мы используем обзорное оборудование для обнаружения сигналов. В районы, куда мы не можем добраться, мы отправили дроны и роботов".
В поисках также участвует таиландская полиция, которая считает, что цилиндр исчез с февраля, но официально уведомлено о потере компанией National Power Plant 5 только в пятницу.
Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения завода, отметил начальник полиции округа Си Маха Пхот Монгкол Топао.
"Непонятно, был ли этот предмет украден и продан в магазин переработки или потерян где-нибудь, - сказал Монгкол. - Мы направили наши команды на перерабатывающие цеха по всему району… мы все еще не можем его найти".
- Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын заказал новую межконтинентальную ракету, он призвал к расширению ядерного арсенала страны для противодействия угрозе из Соединенных Штатов.
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