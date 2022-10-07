В Таиланде бывший полицейский напал на детсад, погибли 23 ребенка

Об этом информирует Reuters .

6 октября мужчина ворвался в детский сад с ножом и легально приобретенным пистолетом калибра 9 мм. В основном он использовал именно нож. Злоумышленник убил более 30 человек, в том числе 23 детей.

"Большинство детей, умерших в детском саду в Утай-Саван, городке в 500 км (310 миль) к северо-востоку от Бангкока, были зарезаны до смерти, сообщила полиция, отмечающая одну из худших детских смертей во время массового убийства. новейшей истории", - говорится в сообщении.

Возраст детей в детском саду колебался от двух до пяти лет.

"Это сцена, которую никто не хочет видеть. С первого шага, когда я вошел, это было ужасно. Мы проходили через это раньше, но этот случай самый ужасный, потому что они маленькие дети", - сказал работник экстренной службы Пиялак Кингкаю.

Убийцей оказался бывший полицейский Панья Кхамрапм, уволенный за дело с наркотиками, ныне он предстает перед судом за это.

Следствие установило, что после нападения на детсад Панья Кхамрапм пошел домой и застрелил жену и ребенка, прежде чем покончил с собой.

Ранее в тот же день он был в суде, а затем пошел в детский сад, чтобы забрать своего ребенка, сообщил представитель полиции Пайсал Люсомбон. Когда он не нашел там своего ребенка: "Он начал стрелять, резать, убивать детей".

Как пишет Reuters, это массовое убийство – одно из самых страшных убийств детей одним человеком.

В пятницу в Таиланде траур - правительственные здания приспустили флаги.

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