Мэр Таганрога Андрей Фатеев сообщил, что в городе введут режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал , что над Азовским районом Ростовской области якобы сбита еще одна ракета. Вероятные последствия уточняют.

Минобороны РФ заявило , что российская ПВО якобы сбила украинскую ракету.

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога", - говорится в сообщении.

О взрыве написал в telegram губернатор Ростовской области.

По его словам, взрыв в кафе в центре Таганрога вызвала, вероятно, ракета. На месте работают спасатели, погибших якобы нет.

"Есть несколько пострадавших, в которые выехали бригады скорых. Четыре человека получили легкие ранения от разбитого стекла. Информация об ущербе уточняется", - написал он.

Губернатор отметил , что в настоящее время за помощью к медикам обратились 15 человек, они получили легкие травмы от осколков.

По его словам , эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.

"Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в больницы доставлены якобы 9 человек с травмами средней и легкой степени тяжести.

Российский телеграмм-канал ASTRA сообщает , что взрыв прогремел якобы у здания Государственного банка.