Об этом сообщает МИД Таджикистана в facebook .

В Таджикистане заявили, что отвергают обвинения украинского блоггера Дмитрия Гордона, обнародовавшего информацию о производстве Ираном ударных дронов на территории Таджикистана.

"Отмечаем, что Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны.

Рекомендуем господину Гордону в дальнейшем аккуратно подходить к подобным комментариям и проверять правдивость распространяемой информации. Информируем также, что запросов со стороны официального Киева по этому вопросу таджикская сторона не получала», – заявили в МИД Таджикистана.

30 августа стало известно, что Иран тайно снабжает России ударными беспилотниками, которые используют в войне против Украины.

5 октября в МИД Ирана отрицали поставки дронов-камикадзе в РФ.

16 октября Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.

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