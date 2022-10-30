В Таджикистане отреагировали на обвинения в производстве на его территории иранских дронов
Министерство иностранных дел Таджикистана отвергло обвинения в производстве на территории страны иранских дронов
Об этом сообщает МИД Таджикистана в facebook .
В Таджикистане заявили, что отвергают обвинения украинского блоггера Дмитрия Гордона, обнародовавшего информацию о производстве Ираном ударных дронов на территории Таджикистана.
"Отмечаем, что Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны.
Рекомендуем господину Гордону в дальнейшем аккуратно подходить к подобным комментариям и проверять правдивость распространяемой информации. Информируем также, что запросов со стороны официального Киева по этому вопросу таджикская сторона не получала», – заявили в МИД Таджикистана.
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