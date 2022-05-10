В сюжете Al Jazeera показали вагон-рефрижератор, заполненный телами ликвидированных в Украине российских военных

Видео обнародовано на канале Al Jazeera в YouTube.

Журналисты утверждают, что получили эксклюзивный доступ к месту сбора тел россиян в боях в Киевской области.

На кадрах видны фрагменты формы российской армии, бронежилеты производства РФ, шевроны, свидетельствующие о принадлежности убитых к оккупационным войскам. В вещах захватчиков нашли украденные у гражданских украшения.

Сюжет был обнародован в репортаже, посвященном празднованию Россией 9 мая.

По данным Al Jazeera, российская сторона до сих пор не затребовала останков своих военных.

С 24 февраля по 10 мая оккупанты потеряли в Украине 26 тыс. военных , 1170 танков, 158 вертолетов, 380 беспилотников оперативно-тактического уровня и 94 крылатые ракеты.

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