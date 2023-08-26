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В связи с засухой движение по Панамскому каналу могут ограничить на год

26 августа, 2023 суббота
15:58
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Движение по Панамскому каналу из-за засухи могут ограничить на год: в канале не хватает дождевой воды, необходимой для перемещения судов через шлюзы

Об этом информирует France24.

Отмечается, что каждому движущемуся по каналу судну для прохождения шлюзов необходимо 200 миллионов литров пресной воды. Их обеспечивают два искусственных озера, питающихся осадками из водосборных бассейнов. Эти озера также снабжают питьевой водой около 2,1 миллиона человек.

Из-за фазы потепления Эль-Ниньо в Панаме возникла засуха, в результате чего администрация канала ограничила водный путь для судов с максимальной осадкой 13,11 метра. Заместитель администратора канала сообщил, что если в течение следующих трех месяцев не будет сильных дождей, то они будут рассматривать возможность ограниченного доступа на один год.

Указано, что в 2022 году по каналу проходило в среднем 40 судов в день, сейчас проходит только 32. В настоящее время действующие ограничения уже привели к образованию очереди кораблей: 24 августа вблизи канала стояли около 130 судов, тогда как обычно в очереди собирается только около 90. Увеличилось и время ожидания: теперь оно составляет 11 дней, тогда как раньше было от трех до пяти дней.

Также, чтобы пройти по каналу, суда должны зарезервировать место заранее или попытаться купить его на аукционе во избежание долгого ожидания.

Президент Панамы Лаурентино Кортисо подчеркнул, что движение по каналу не будут закрывать полностью, а лишь ограничат.

"У нас есть ограничения в Панаме, как и в других случаях, но это неправда, что Панамский канал закрыт", – сказал Кортизо.

  • Тем временем в Афганистане длительная засуха усугубляет гуманитарный кризис. На северо-востоке страны фермеры собирают пшеницу из сухой земли, третий год воды не хватает урожаю, семьи на грани голода.
Экономика
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