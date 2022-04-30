В связи с усиленным комендантским часом в Запорожье Укрзализныця отменяет ряд пригородных поездов
С 17:00 1 мая по 05:00 2 мая в связи с комендантским часом в Запорожье будет отменено несколько пригородных поездов
Об этом в телеграме предупредила Укрзализныця .
"В связи с введением комендантского часа в Запорожье с 17:00 1 мая по 05:00 2 мая Укрзализныця отменяет курсирование некоторых пригородных поездов", - говорится в сообщении.
В течение 1 мая не будут ходить следующие поезда:
- №6509 Запорожье 2 – Запорожье 1;
- №6512/6511 Запорожье 1 - Канцеровка;
- №6514/6513 Канцеровка – Запорожье 1;
- №6516 Запорожье 1 – Запорожье 2;
- №6495 Запорожье 2 - Никополь;
- №6496 Никополь – Запорожье 2;
- №6132 Запорожье 1 - Синельниково 1.
"В период действия комендантского часа вход в железнодорожный вокзал Запорожья, а также посадка на пассажирские поезда будут разрешены только транзитным пассажирам, а также пассажирам, попавшим на вокзал заранее, до начала комендантского часа. Выход с вокзала может быть ограничен правоохранителями из соображений безопасности. Просим пассажиров учитывать эти изменения при планировании поездок", - напомнили в Укрзализныце.
- 29 апреля Укрзализныця отменила поезда в Одессу на время продленного комендантского часа.
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