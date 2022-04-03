В связи с учениями ВСУ в Полтаве возможны звуки выстрелов и взрывов, - ОВА
3 апреля в Полтаве могут раздаваться выстрелы и взрывы из-за учебных стрельб ВСУ, горожан просят сохранять спокойствие
Об этом предупредил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
"Сегодня, 3 апреля, будут продолжаться учебные стрельбы Вооруженных сил Украины. Если вы будете слышать звуки выстрелов или взрывов в разных районах Полтавы, сохраняйте спокойствие. Все будет Украина", - отметил он.
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