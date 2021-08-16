В связи с локдауном: посольство Украины в Австралии приостановило консульский прием граждан

Об этом сообщила пресс служба ведомства .

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного реагирования, в посольстве оставили телефон "горячей линии": 0452664592;

Также есть вариант обратиться в посольство:

почтой по адресу: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St. George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;

по электронной почте: consul_au@mfa.gov.ua