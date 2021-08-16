В связи с локдауном: посольство Украины в Австралии приостановило консульский прием граждан
До 2 сентября консульский прием граждан в Посольстве Украины в Канберре будет приостановлено из-за жесткого карантина в городе
Об этом сообщила пресс служба ведомства .
В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного реагирования, в посольстве оставили телефон "горячей линии": 0452664592;
Также есть вариант обратиться в посольство:
- почтой по адресу: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St. George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;
- по электронной почте: consul_au@mfa.gov.ua
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.23Продажа 31.61
- Актуальное
- Важное