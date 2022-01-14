В связи с агрессией РФ по отношению к Украине: Боррель очертил десять приоритетов ЕС в сфере безопасности

Об этом он заявил во французском городе Бресте на пресс-конференции по итогам двухдневной неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС (Gymnich),

"Это было два дня напряженной работы, и очевидно, что российская угроза на украинских границах и вопросы безопасности были в центре нашего обсуждения. Именно дискуссии по архитектуре европейской безопасности были в центре внимания на этой встрече в рамках Gymnich", - сказал Боррель.

По его словам, Евросоюз готов дать прямой ответ на любую агрессию, но предпочитает диалог и переговоры.

"Мы согласились, что... в этой ситуации наше единство должно быть крепче, чем когда-либо. Для продолжения совместной работы мы определили ряд ключевых элементов, составляющих основу мощной и объединенной позиции Европейского Союза", - отметил представитель ЕС.



Он уверен, что первый такой элемент состоит в том, что ЕС исключает попытку России создавать сферы влияния в Европе. Боррель заявил в этой связи, что нельзя переписывать историю или вернуть время вспять.

Кроме того, ЕС подтвердил силу всех главных принципов, на которых держится европейская безопасность и которые изложены в Хельсинкском заключительном акте.

"Третье – мы подтвердили нашу солидарность с Украиной и другими странами на Востоке Европы, которые являются нашими партнерами и которым угрожает Россия, и поддержали неявный механизм для мирного урегулирования конфликтов. Четвертое – мы решительно призываем Россию к деэскалации. Пятое: призывая к переговорам и диалогу, мы подтвердили наше обязательство ответить на атаку против Украины. Любая дальнейшая агрессия против Украины будет иметь массивные последствия и высокую цену. Это включает ограничительные меры, которые будут приняты в координации с нашими партнерами", - сказал Боррель.

Шестым пунктом он назвал тесную координацию между ЕС и США в поиске ответа на общие вызовы. Политик отметил, что ЕС в полной мере вовлечен в эти процессы и поблагодарил Соединенные Штаты за отношение к Евросоюзу как к ключевому партнеру.

Седьмой элемент, по его словам, заключается в тесной координации усилий по обеспечению безопасности с США, НАТО и в рамках ОБСЕ. Европейские министры отмечали необходимость активизации этой деятельности.

Еще одним ключевым приоритетом политики безопасности Боррель назвал готовность ЕС приобщиться к усилению механизмов обеспечения прозрачности и предсказуемости любой военной деятельности, мер по укреплению доверия и тому подобное. Для развития этих усилий определенный девятый пункт – ЕС будет поддерживать перезапуск работы по контролю над вооружениями. Боррель признал, что не ко всем инициативам Евросоюз прямо вовлечен, но страны-члены готовы активно поддерживать эти процессы.

В конце концов десятый пункт состоит в продолжении работы над санкциями за нарушение международного права, над которыми Евросоюз будет работать в тесном контакте с партнерами.

"В целом мы остаемся открытыми для диалога с Россией, но не за счет нашей свободы суверенитета и независимости или без уважения к фундаментальным ценностям", - подытожил Боррель.