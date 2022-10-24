Об этом в эфире Еспресо заявил сокоординатор благотворительного фонда "Батальон Волонтер" Игорь Бондарчук.

"Людям, когда мы приезжали, нужны были продукты, средства гигиены. Также буржуйки или что угодно, чем можно обогреться. Глава городской ВА в последнее время говорил, что уже понемногу восстанавливают электроснабжение. По сути, инфраструктуру восстанавливают поэтапно. Если соберетесь ехать в Святогорская – берите с собой теплые вещи, оборудование для независимого обогрева (буржуйки, какие-то обогреватели) и, конечно, продукты и средства личной гигиены”, – рассказал он.