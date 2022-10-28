В Святогорске из-под завалов разрушенных домов достали тело женщины, пролежавшее там месяц
В Святогорске Донецкой области 27 октября из-под завалов домов извлекли тело женщины. Под развалинами может оставаться еще один погибший человек
Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .
"В минувшие сутки спасатели Славянского гарнизона проводили работы по разбору завала частично разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в г. Святогорск Краматорского района. Обстрел произошел ориентировочно 25 сентября. На месте разбора завала найдено тело женщины", - отметили.
Утром 28 октября спасатели начали разбирать завалы разрушенного россиянами частного дома. По предварительной информации там может находиться тело еще одного человека.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
- 27 октября в Донецкой области россияне убили 4 гражданских, еще 9 ранили. Найдены тела 5 погибших во время оккупации.
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