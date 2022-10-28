Об этом сообщила ГСЧС в телеграмме .

"В минувшие сутки спасатели Славянского гарнизона проводили работы по разбору завала частично разрушенного в результате обстрела пятиэтажного жилого дома в г. Святогорск Краматорского района. Обстрел произошел ориентировочно 25 сентября. На месте разбора завала найдено тело женщины", - отметили.

Утром 28 октября спасатели начали разбирать завалы разрушенного россиянами частного дома. По предварительной информации там может находиться тело еще одного человека.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

