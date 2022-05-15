В свой день рождения Вакарчук спел "Эверест" на передовой под Харьковом. Рядом с неразорванной миной
В свой день рождения, 14 мая, украинский певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук привез помощь военнослужащим в районе Харькова и спел для них
Об этом написал Сергей Жадан в Facebook.
"А у нас вчера был именинник. Слава Вакарчук решил свой день рождения отпраздновать в Харькове. И как человек щедрый и положительный, привез кучу подарков - старлинки и супер-пупер-костюмы для танкистов. Мы докинули от себя пару ящиков снаряжения, горку харчей и повезли все это хлопцам", - написал он.
Во время выступления рядом на асфальте заметили неразорвавшуюся мину.
"В процессе саунд-чека обнаружили рядом в асфальте мину (то есть, это не постановка, так случайно получилось). Мину не трогали, песню допели, все передали", - сказал Жадан.
Певец на своей странице также рассказал о праздновании дня рождения с защитниками.
"Хорошо встретил день рождения с нашими защитниками. И конкурсы интересные были в программе", – написал он.
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