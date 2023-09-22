В "свободные" квартиры Токмака расселяют оккупантов, а те отправляют имущество собственников в РФ

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Враг расселяет своих военных в так называемые свободные квартиры местных жителей, вынужденных покинуть город из-за оккупации. При этом имущество украинцев "освобождается" рашистами в Российскую Федерацию.

В частности, такую тенденцию заметило Сопротивление во временно оккупированном городе Токмак на Запорожье. Сообщается, что войска РФ даже не пытаются скрыть свои преступления и мародерство, это происходит на виду у жителей ВОТ.

"Такие действия свидетельствуют о неуверенности командования РФ в оперативной ситуации вокруг города, пока пропагандисты заявляют о России навсегда", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что в Токмаке также были замечены усиленные меры фильтрации на фоне новостей с фронта. Россияне увеличили количество патрулей и проверок на блок-постах.