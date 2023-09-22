В "свободные" квартиры Токмака расселяют оккупантов, а те отправляют имущество собственников в РФ
Во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области российские захватчики расселяются в квартиры и дома, жители которых покинули населенный пункт, и грабят дома, а имущество владельцев отправляют в Россию
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Враг расселяет своих военных в так называемые свободные квартиры местных жителей, вынужденных покинуть город из-за оккупации. При этом имущество украинцев "освобождается" рашистами в Российскую Федерацию.
В частности, такую тенденцию заметило Сопротивление во временно оккупированном городе Токмак на Запорожье. Сообщается, что войска РФ даже не пытаются скрыть свои преступления и мародерство, это происходит на виду у жителей ВОТ.
"Такие действия свидетельствуют о неуверенности командования РФ в оперативной ситуации вокруг города, пока пропагандисты заявляют о России навсегда", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что в Токмаке также были замечены усиленные меры фильтрации на фоне новостей с фронта. Россияне увеличили количество патрулей и проверок на блок-постах.
- 16 сентября депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал, что во временно захваченном Токмаке Запорожской области произошли взрывы. ВСУ атаковали позиции вражеской техники.
- 18 сентября депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков отметил, что Токмак уже находится в зоне досягаемости ствольной артиллерии ВСУ.
- Ранее Генштаб писал, что на Запорожье россияне принудительно заселяются в гражданские пожилые люди, чтобы использовать их как живой щит.
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