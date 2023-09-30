В Светловодске в Кировоградской области демонтировали советские звезды на братской могиле
В Светловодске Кировоградской области с ограждения братской могилы советских воинов демонтировали 28 знаков советских звезд
Об этом сообщает Светловодская городская территориальная община в facebook .
Там отметили, что в городе постепенно избавляются от советской идеологии. В частности, демонтировали 28 знаков советских звезд, размещенных на ограде братской могилы советских воинов. Это происходит по требованию закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики".
"Еще в апреле 2015 года в Украине узаконили процесс декоммунизации, принятый Верховной Радой пакетом законов. Согласно им, все советские названия в обязательном порядке нужно изменить, символику – демонтировать", - напомнили в Светловодской городской территориальной общине.
- Ранее в Киеве демонтировали элементы советского обелиска "Город-герой Киев" на Галицкой площади. В частности, убрали звезды на боковых сторонах и аннотационную доску на русском языке. Обелиск входит в предварительный перечень памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР.
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