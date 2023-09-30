В Светловодске в Кировоградской области демонтировали советские звезды на братской могиле

Об этом сообщает Светловодская городская территориальная община в facebook .

Там отметили, что в городе постепенно избавляются от советской идеологии. В частности, демонтировали 28 знаков советских звезд, размещенных на ограде братской могилы советских воинов. Это происходит по требованию закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики".

"Еще в апреле 2015 года в Украине узаконили процесс декоммунизации, принятый Верховной Радой пакетом законов. Согласно им, все советские названия в обязательном порядке нужно изменить, символику – демонтировать", - напомнили в Светловодской городской территориальной общине.