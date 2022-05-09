"В сверхчеловеческих условиях продолжаем защищать свой край": командир пограничников Валерий Падитель записал обращение с Азовстали

Видеообращение Падителя обнародовала в Facebook Госпогранслужба.

"Силы обороны Мариуполя продолжают защищать город-герой. Пограничники Донецкого пограничного отряда, отряда морской охраны, побратимы из Вооруженных Сил Украины, Нацполиции, Нацгвардии продолжают выполнять свой долг. Да, мы находимся в очень тяжелых условиях, сверхчеловеческих, но вместе с тем продолжаем защищать свой край", - сказал Падитель.

Начальник Донецкого пограничного отряда добавил, что защитники Мариуполя поддерживают связь с руководством и заявил об уверенности в победе.

"Ощущаем, какие шаги делает военно-политическое руководство государства, знаем, что о нас не забыли. Каждый день находимся на связи с руководством ведомства. И хочу заверить всех, что наша обязанность – это защитить государство, восстановить его целостность, сделать все для того, чтобы людьми, стоящими на обороне города, в будущем гордились. Хочу заверить: правда на нашей стороне, вера на нашей стороне, Бог на нашей стороне. Победа будет за нами! – сказал Падитель.

Ранее офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что защитники Азовстали заблокировали около 7 вражеских бригад - около 15 тыс. оккупантов.

Жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко призвала подписывать петицию в ООН с требованием вывезти людей с Азовстали.

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