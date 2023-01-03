В Сватовом в Луганской области взорвали склад боеприпасов армии РФ, - Стратком ВСУ
Во временно оккупированном Сватовом Луганской области взорвался склад с боекомплектом, который россияне свозили две недели
Об этом сообщает Департамент стратегических коммуникаций ВСУ.
"Россияне и местная вата тихонько и без палева (почти) туда свозили БК (боекомплекты, - ред) почти 2 недели. Поэтому ВСУ пришлось немного потерпеть и просто фиксировать количество заезжающих на базу уралов", - говорится в сообщении.
- Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме кафиров в Макеевке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40
Покупка 40Продажа 40.81
-
EUR
Покупка 41.64Продажа 42.74
- Актуальное
- Важное