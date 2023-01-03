Об этом сообщает Департамент стратегических коммуникаций ВСУ.

"Россияне и местная вата тихонько и без палева (почти) туда свозили БК (боекомплекты, - ред) почти 2 недели. Поэтому ВСУ пришлось немного потерпеть и просто фиксировать количество заезжающих на базу уралов", - говорится в сообщении.

Напомним, в новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме кафиров в Макеевке.

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