Об этом информирует глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Рашисты приступили к заминированию объектов городской инфраструктуры и территории Сватового, вывозят медоборудование, а также призывают жителей самостоятельно выезжать.

"Наверное, есть понимание о неудобном для длительной обороны ландшафте, россияне решили вывезти из Сватового основные медицинские и социальные учреждения - прежде всего, оборудование. Оккупационные органы власти в городе работают в "урезанном" формате. Предлагают самостоятельно эвакуироваться. , здания и территории", – пишет Гайдай.

В Кадиевке российские оккупанты уничтожают важные документы: "Интересный приказ получила так называемая власть в Кадиевке. Там сейчас происходит массовое уничтожение архивов и копий документов, особенно содержащих историю оккупации".

Кроме того, на временно оккупированной Луганской области мобилизуют украинцев.

"Небольшие населенные пункты отдаленных регионов остаются без мужчин. Призыв происходит методом облав, практически все население призывного возраста насильно доставляют в военкоматы", - добавил глава области.

Вооруженные Силы Украины приблизились почти вплотную северо-западной административной границы оккупированной РФ Луганской области.

Оккупанты сообщили , что начали "эвакуацию" социальных и медицинских учреждений из подконтрольных им населенных пунктов Кременная и Сватово.

На временно оккупированной Луганщине рашисты готовятся к обороне - минуют подъездные дороги, мосты и админздания.

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