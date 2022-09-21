В Сватово в Луганской области уничтожили комендатуру, где оккупанты организовали штаб и склад боеприпасов

Об этом сообщил в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Украинское командование подтверждает уничтожение комендатуры в Сватове, где противник организовал штаб и склад боеприпасов", - написал Гайдай.

Это произошло вчера, 20 сентября. В Сватовом раздалось несколько взрывов - в комендатуре и складах боекомплекта.

Кроме того, рашисты продолжают принудительно мобилизовать мужчин на временно оккупированных территориях.

"Значительное количество раненых даже из недавно призванных "вагнеровцев" поступило в первую городскую больницу Луганска и отказывается вернуться в ряды вооруженных формирований оккупанта", - сообщил Гайдай.

Глава области также пишет, что 20 сентября авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по позициям армии РФ: "Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков, а также позиции вражеских зенитных ракетных комплексов".

Воины-десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШИ ВС Украины за два дня прошли более 150 км в тылу врага и дошли до Оскола.

Также недавно львовские десантники сбили вражеский многоцелевой истребитель Су-30.

20 сентября военный написал, что на войне России против Украины ликвидировали двух старших лейтенантов армии РФ: Нурлана Шакирова и Алексея Авдонина.

Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины успешно уничтожают российских кафиров и их технику на Южном направлении.

С 24 февраля по 21 сентября кафиры потеряли около 55 110 военных, 4748 бронемашин, 2227 танков, 932 беспилотника и 253 самолета.

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