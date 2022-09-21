В Сватово в Луганской области уничтожили комендатуру, где оккупанты организовали штаб и склад боеприпасов
В Луганской области в городе Сватово ВСУ уничтожили комендатуру, где российские захватчики организовали незаконный штаб и склад оружия
Об этом сообщил в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"Украинское командование подтверждает уничтожение комендатуры в Сватове, где противник организовал штаб и склад боеприпасов", - написал Гайдай.
Это произошло вчера, 20 сентября. В Сватовом раздалось несколько взрывов - в комендатуре и складах боекомплекта.
Кроме того, рашисты продолжают принудительно мобилизовать мужчин на временно оккупированных территориях.
"Значительное количество раненых даже из недавно призванных "вагнеровцев" поступило в первую городскую больницу Луганска и отказывается вернуться в ряды вооруженных формирований оккупанта", - сообщил Гайдай.
Глава области также пишет, что 20 сентября авиация Сил обороны нанесла более 20 ударов по позициям армии РФ: "Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники захватчиков, а также позиции вражеских зенитных ракетных комплексов".
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- Воины 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины успешно уничтожают российских кафиров и их технику на Южном направлении.
- С 24 февраля по 21 сентября кафиры потеряли около 55 110 военных, 4748 бронемашин, 2227 танков, 932 беспилотника и 253 самолета.
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