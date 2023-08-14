Об этом сообщает в вечерней сводке 14 августа Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, в Сватово Луганской области оккупанты планируют сменить руководство в органах местного самоуправления. Для этого требуют, чтобы представители администраций и сельских советов уволились с занимаемых должностей "по собственному желанию". Следовательно, оккупанты планируют создать так называемые муниципалитеты, которые, по их замыслу, должны возглавить местные коллаборанты по итогам псевдовыборов на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября.

Ситуация на направлениях фронта

В течение суток произошло 11 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация существенных изменений не претерпела.

На Сиверском и Слобожанском направлениях россияне нанесли авиаудар в районе Степного Сумской области. Из минометов и артиллерии обстреляны более 25 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении противник нанес авиаудары в районах Ивановки и Загрызова в Харьковской области, Стельмаховки в Луганской области. Из артиллерии и минометов рашисты обстреляли более 15 населённых пунктов Харьковской области.

На Лиманском направлении враги ударили из авиации в районах Белогоровки в Луганской области и Спорного в Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенным пунктам в двух областях.

На Бахмутском направлении от вражеских артобстрелов пострадали более 25 населенных пунктов Донецкой области, авиаудары россияне нанесли в районах Васюковки и Клищиевки на Донетчине.

На Авдеевском направлении враг ударил из авиации в районе Авдеевки. Артобстрелам подверглись Александрополь, Керамик, Новокалиново, Степное и Авдеевка.

На Марьинском направлении Силы обороны сдерживают наступление российских войск в районе Марьинки и Красногоровки. Враг бил из авиации и артиллерии по более чем 10 населенным пунктам.

На Шахтерском направлении из артиллерии россияне обстреляли более 10 населенных пунктов, авиационные удары рашисты нанесли в районах Великой Новоселки, Благодатного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.

На Запорожском направлении из авиации враги обстреляли район Новоданиловки. От вражеских артобстрелов пострадали более 20-ти населенных пунктов Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиаудару в районе Ольговки. Артобстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов области и город Херсон.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Силы обороны уничтожили вертолет Ка-52 и пункт управления россиян

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла удар по пункту управления, 7 ударов – по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. Еще три удара нанесли по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также нашими защитники уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52.

Рашисты нанесли 12 ракетных и 67 авиаударов

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Враг применил 8 ракет "калибр" и 15 иранских ударных дронов Shahed-136/131 по Одесчине.

Всего враг нанес 12 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам Украины. В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые мирные жители. Также разрушения и повреждения получили жилые дома, торговый центр, студенческое общежитие, детские сады, школы и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.