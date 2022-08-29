В Сватово на базе оккупантов произошел "хлопок", - глава Луганской ОВА Гайдай
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о мощных взрывах на базе российских оккупантов в оккупированном Сватовом
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Линия фронта держится на все попытки российской армии прорвать защиту ВСУ, ничего у них не получается. Сейчас у них что-то происходит глубоко в тылу - то "хлопок", то камни с неба", - отметил Гайдай.
По его словам, в Сватово находилась база российской армии для перевалки.
"Там у них что-то произошло. Сватово удобно логистически расположено. На Харьковское направление, в сторону Северодонецка и Лисичанская они могли бы направлять войска, но сейчас российская армия не может ничего делать, потому что на базе состоялся "хлопок". Там часами пылало и взрывалось" ", – отметил Гайдай.
- Ориентировочные потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину составляют около 47100 кафиров, 1947 танков и 203 вертолета.
- Враг пытался провести разведку боем в районе Долины, штурмовал у Богородичного, а также попытался вести наступательные бои вблизи Кодемы, Зайцева и Первомайского. Однако украинские военные отразили такие попытки россиян
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