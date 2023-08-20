В сувенирном магазине Румынской православной церкви продают значки с гербом России

Об этом сообщают журналисты румынского портала Replica Online.

Речь идет о сувенирном магазине Томишской архиепархии Румынской православной церкви. Здесь можно приобрести свечи, иконы, браслеты и другие церковные предметы, а также значок с российским гербом.

"Двуглавый орел. Это славянское представление, что сила государства находится внутри Церкви. Он в рамке, а святой Георгий в центре - более торжественный", - так символизм объясняет продавец магазина.

Фото: Replica Online