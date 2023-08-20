В сувенирном магазине Румынской православной церкви продают значки с гербом России
В сувенирном магазине Румынской православной церкви продолжают продавать значки с гербом России
Об этом сообщают журналисты румынского портала Replica Online.
Речь идет о сувенирном магазине Томишской архиепархии Румынской православной церкви. Здесь можно приобрести свечи, иконы, браслеты и другие церковные предметы, а также значок с российским гербом.
"Двуглавый орел. Это славянское представление, что сила государства находится внутри Церкви. Он в рамке, а святой Георгий в центре - более торжественный", - так символизм объясняет продавец магазина.
Фото: Replica Online
- Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в пятницу, 18 августа, прибыл с визитом в Бухарест: вместе с румынским коллегой Марчелом Чолаку они подписали совместное межправительственное заявление об усилении сотрудничества по транзиту украинских товаров
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.97
- Актуальное
- Важное