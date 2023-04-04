Об этом сообщили вfacebook Генштаба ВСУ 4 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составляют:

личный состав - 175 690 (+530) человек ликвидировано

танки ‒ 3627 (+8)

боевые бронированные машины ‒ 6999 (+6)

артиллерийские системы – 2697 (+3)

РСЗО – 528 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 280 (+0)

самолеты – 306 (+0)

вертолеты – 291 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15)

крылатые ракеты ‒ 911 (+0)

корабли /катера ‒ 18 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 5562 (+9)

специальная техника ‒ 298 (+0)

Данные уточняются.

Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских кафиров, воюющих против нашей страны. 1 марта бойцы уничтожили за день 5 окупантов и хранилище с боеприпасами.

3 апреля сообщалось, что ВСУ в сутки ликвидировали по меньшей мере 610 российских военных, 13 дронов и танк.