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В сутки ВСУ ликвидировали 530 российских военных, 8 танков и 15 беспилотников

4 апреля, 2023 вторник
08:31
война с Россией

С начала полномасштабного вторжения РФ во время боевых действий в Украине потеряли более 175,6 тыс. военных, 3627 танков и 2277 беспилотников

Об этом сообщили вfacebook Генштаба ВСУ 4 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составляют:

  • личный состав - 175 690 (+530) человек ликвидировано
  • танки ‒ 3627 (+8)
  • боевые бронированные машины ‒ 6999 (+6)
  • артиллерийские системы – 2697 (+3)
  • РСЗО – 528 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 280 (+0)
  • самолеты – 306 (+0)
  • вертолеты – 291 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15)
  • крылатые ракеты ‒ 911 (+0)
  • корабли /катера ‒ 18 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5562 (+9)
  • специальная техника ‒ 298 (+0)

Данные уточняются.

Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских кафиров, воюющих против нашей страны. 1 марта бойцы уничтожили за день 5 окупантов и хранилище с боеприпасами.

3 апреля сообщалось, что ВСУ в сутки ликвидировали по меньшей мере 610 российских военных, 13 дронов и танк.

военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
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