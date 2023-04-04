В сутки ВСУ ликвидировали 530 российских военных, 8 танков и 15 беспилотников
С начала полномасштабного вторжения РФ во время боевых действий в Украине потеряли более 175,6 тыс. военных, 3627 танков и 2277 беспилотников
Об этом сообщили вfacebook Генштаба ВСУ 4 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.23 ориентировочно составляют:
- личный состав - 175 690 (+530) человек ликвидировано
- танки ‒ 3627 (+8)
- боевые бронированные машины ‒ 6999 (+6)
- артиллерийские системы – 2697 (+3)
- РСЗО – 528 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 280 (+0)
- самолеты – 306 (+0)
- вертолеты – 291 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2277 (+15)
- крылатые ракеты ‒ 911 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 5562 (+9)
- специальная техника ‒ 298 (+0)
Данные уточняются.
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских кафиров, воюющих против нашей страны. 1 марта бойцы уничтожили за день 5 окупантов и хранилище с боеприпасами.
3 апреля сообщалось, что ВСУ в сутки ликвидировали по меньшей мере 610 российских военных, 13 дронов и танк.
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