В сутки враг выпустил 385 снарядов по Херсонщине, 6 человек ранены

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Всего было совершено 86 обстрелов, из них три раза пришлись на город Херсон. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Также он рассказал, что с деоккупированной территории области было эвакуировано 89 человек.