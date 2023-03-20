В сутки враг выпустил 385 снарядов по Херсонщине, 6 человек ранены
В течение суток, 19 марта, враг выпустил по территории Херсонщины 385 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии, в результате чего 6 человек получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Всего было совершено 86 обстрелов, из них три раза пришлись на город Херсон. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
Также он рассказал, что с деоккупированной территории области было эвакуировано 89 человек.
- На блокпостах временно оккупированной территории Херсонщины захватчики угрожают местному населению лишением свободы за отсутствие паспорта РФ.
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