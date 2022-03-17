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Главная война с Россией В сутки сбрасывается от 50 до 100 авиабомб: россияне разрушили около 80% жилых помещений Мариуполя, - горсовет

В сутки сбрасывается от 50 до 100 авиабомб: россияне разрушили около 80% жилых помещений Мариуполя, - горсовет

17 мартa, 2022 четверг
18:30
война с Россией

Ситуация в Мариуполе остается критической, около трети разрушенных построек не подлежат восстановлению

Об этом сообщил Мариупольский городской совет в Telegram.

"Город в блокаде уже 16 суток, более 350 тысяч мариупольцев продолжают укрываться в хранилищах и подвалах от непрерывного обстрела со стороны российских оккупационных войск. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб", – говорится в сообщении.

Горсовет отмечает, что, несмотря на все Вооруженные Силы Украины, продолжают героически держать оборону города, воюют за каждую улицу, отбивают атаки захватчиков, которые преобладают по численности.

"Разрушения колоссальные, по предварительной оценке около 80% жилищного фонда города разрушены, из них почти 30% - не подлежит восстановлению", - констатирует горсовет.

За последние двое суток горожане начали выезжать на личном транспорте в сторону Бердянска и затем в Запорожье. В общей сложности около 6,5 тыс. авто вырвались из города. Всего из Мариуполя выехало своим ходом около 30 тыс. человек.

Разбор завалов после бомбардировки Доаматического театра и здания бассейна "Непутун" продолжаются, несмотря на обстрелы.
 

  • Напомним, из-за постоянных обстрелов Мариуполя в городе почти не осталось безопасного места.


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Мариуполь
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