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В сутки российская армия обстреляла 10 областей: есть пострадавшие, 7 человек погибли. Ситуация в регионах

17 июня, 2023 суббота
10:35
Война с Россией

За минувшие сутки российская армия обстреляла 10 украинских областей, в результате чего семь человек погибли и более 25 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Киевщина: в результате атаки 16 июня повреждено более 30 частных домов и хозяйственных построек. С частных домов разрушены.

Также в результате падения обломков возникли воспламенения лесной и травяной подстилки. Все возгорания локализованы.

Черниговщина: за сутки армия РФ нанесла минометные и артиллерийские 8 обстрелов по Новгород-Северскому району. В селе Семеновской общины из-за минометных обстрелов произошел пожар в жилом секторе, сгорели 4 хозяйственные сооружения, поврежден жилой дом. Без жертв.

Сумщина: ночью и утром зафиксировано 10 обстрелов минометных и артиллерийских и обстрелов из стрелкового оружия по приграничным территориям и населенным пунктам Сумской области.

Обстрелы потерпели Хотинская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины. По предварительным данным, без последствий.

Также вчера в течение дня россияне совершили 22 обстрела пограничья. Обстрелы потерпели Николаевская, Хотинская, Краснопольская, Белопольская, Юнаковская, Шалыгинская, Дружбовская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Глуховская, Новослободская, Великописаревская общины.

Запорожская область: враг нанес 99 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области: трижды атаковал Гуляйпольское из БПЛА, совершил 16 ударов с РСЗО по Новоданиловке, Гуляйполю, Ольговскому, Волшебному и 78 артобстрелов по Орехову, Гуляйце, и других прифронтовых деревнях.
Добавилось еще 15 разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.

Днепропетровщина: ночью под огнем артиллерии снова оказались Марганецкая община и Никополь.
В городе повреждено коммунальное предприятие, 8 частных домов, изуродованы хозяйственные постройки и линии электропередач.

Армия РФ в течение дня накрывала Никополь тяжелой артиллерией. Из-за вражеских ударов в городе повреждены 17 частных домов и 16 хозяйственных построек. Разбиты 3 газопровода и линия электропередач.

Также известно, что от ран погиб 81-летний мужчина и пострадала женщина 78 лет. У нее осколочное ранение.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник в течение суток нанес авиационных ударов по населенному пункту Бударки. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Красная Заря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Терновая, Огурцово, Волчанск, Волчанские Хутора, Бочковое и Малая Волчья.

На Купянском направлении артиллерийских и минометных обстрелов противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Кисловка.

Прошлой ночью во время вражеских обстрелов с. Казачья Лопань Харьковского района, повреждены частный дом и хозяйственные постройки. В пгт Двухлетняя Купянского района в результате обстрела получил ранения и был госпитализирован мужчина.

Луганщина: вчера рашисты открывали огонь вдоль всей линии фронта. Под артиллерийские и минометные удары попали Новоселовское, Стельмаховка, Невское и Белогоровка.

Донетчина: вчера россияне обстреляны 9 населенных пунктов, среди которых: Константиновка, Красногоровка, Курахово, Авдеевка, пгт Большая Новоселка, пгт Нью-Йорк, пгт Очеретино, с.Богоявленка, Торецк.

Повреждены 4 жилых дома, хозяйственная постройка, 2 магазина, школа. Один человек погиб.

Николаевщина: вчера враг наносил артиллерийские удары по портовой зоне г. Очаков Очаковской общины. Пострадавших нет. Также вечером вражеские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской общины.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 75 обстрелов, из них по Херсону - 9 обстрелов. Российские военные попали в районы 26 населенных пунктов области.

Всего за сутки в результате российской агрессии 2 человека погибли, 25 - получили ранения.

Вчера российская армия массированным огнем укрыла Херсон, – били по Таврическому микрорайону, Корабельному району и центральной части города. Из-за обстрелов повреждены медучреждение, детсад, супермаркет, жилые дома, автомобили, линии электропередач. В результате российских террористических ударов ранения получили 23 человека, среди них трое – это дети.

Также российская армия покрыла огнем из реактивной и ствольной артиллерии Новоберислав. Террористы били по жилым домам, из-за попадания в один из жилищ погибли супруги.

Также били и по Белозерке, ранена 37-летняя женщина. В поселке Шляховое Бериславского района из-за российских обстрелов жилого дома пострадал 49-летний мужчина.

  • В ночь с 15 на 16 июня русские террористы атаковали южные регионы Украины беспилотниками. Так, ночью противовоздушной обороне Воздушных сил удалось уничтожить два иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 на южном направлении – в Николаевской области.
  • В пятницу, 16 июня, российские войска начали наносить удары по Украине. Под прицелом врага оказалась столица, там работает ПВО. Еспресо следит за событиями в режиме реального времени .
Украина
Киевщина
Луганщина
Николаевщина
Херсонщина
Черниговщина
Донетчина
Харковщина
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