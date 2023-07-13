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В сутки российская армия атаковала 12 регионов Украины: по меньшей мере 13 пострадавших и 2 погибших

13 июля, 2023 четверг
10:15
Война с Россией

За сутки 12 июля российские войска нанесли удары по двенадцати областям Украины, в результате чего по меньшей мере 2 человека погибли, 13 - получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Хмельнитчина: сегодня ночью во время воздушной тревоги ПВО сбила ракету войск РФ. Попаданий не зафиксировано. Пострадавших нет.

Киевщина: область была атакована шахедами . Работало ПВО. Попаданий не зафиксировано. Пострадавших и поврежденных построек нет. Падение обломков зафиксировано между населенными пунктами.

В столице падение обломков сбитых дронов повлекло за собой повреждение жилых домов в нескольких районах города. Есть пострадавшие. Данные уточняются.

Кировоградщина : ПВО уничтожили 4 дрона. Предварительно – без пострадавших и попаданий в гражданскую инфраструктуру. Данные уточняются.

Черниговщина : за сутки враг совершил 3 обстрела региона, обстрелял из минометов Сновскую, Семеновскую и Новгород-Северскую общины. Прошло без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне обстреливали пограничные минометы, гранатометы и артиллерию. Рашисты обстреляли 4 территориальные общины - Белопольское, Великописаревское, Краснопольское, Серидино-Будское.

Также 12 июля в течение дня россияне совершили 28 обстрелов по Белопольскому, Краснопольскому, Великописаревскому, Юнаковскому, Хотинскому, Середино-Будскому, Новослободскому, Зноб-Новгородскому, Эсманскому общинам. Обошлось без последствий.

Запорожская область : за минувшие сутки военные РФ нанесли 80 ударов по 14 населенным пунктам области. Зафиксировано 72 артиллерийских обстрела Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Ольговского, Волшебного, Малиновки, Степногорска и других прифронтовых сел, а также 5 ударов БПЛА и 2 удара с РСЗО по Новодаровке и Левадному.

В результате падения взрывоопасного объекта в областном центре количество пострадавших увеличилось до 21, среди них 8 - дети. Из них в медучреждениях находятся 6 взрослых и 7 детей.

Днепропетровщина : враг обстреливал Марганецкую общину на Никопольщине. Обошлось без жертв. Поздним вечером в небе над областью наши защитники сбили вражеский беспилотник.

Харьковщина : вчера противник дважды из артиллерии обстрелял село Одноробовка Богодуховского района. Поврежден гараж, хозяйственные постройки, 6 частных домов, автомобиль, произошли пожары. Также россияне обстреляли село Возрождениевское Богодуховского района из РСЗО "Град" и минометов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района ранение получил 67-летний мужчина. Вчера на выезде из города Балаклея Изюмского района во время работы на тракторе на неизвестном взрывном устройстве взорвался тракторист 55 лет. Он был госпитализирован с ранением.

Луганщина : рашисты вчера пытались продвинуться на Сватовщине, атакуя в районе Новоселовского, но с потерями в личном составе вынуждены были отойти. За сутки противник совершил 103 обстрела.

Донеччина : за прошедшие сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов, среди которых Торецк, Красногоровка, Константиновка, Авдеевка, села Пречистовка, Звановка, Великая Новоселка, Новоукраинка, Бердичи, пгт Очеретино и другие. В результате обстрелов повреждены 14 жилых домов, хозяйственная постройка, гараж, гражданский автомобиль, здание железнодорожной станции. За сутки в Донецкой области 8 раненых.

Николаевщина : сегодня ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты ракета "калибр" и четыре дрона-камикадзе типа "Shahed 136/131". Также сегодня ночью в одном из населенных пунктов области обломками ракеты повреждено здание учебного заведения и около десяти частных домов. Пострадавших нет.
Вчера в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены четыре вражеских БпЛА: разведывательный "Орлан-10", ударный БпЛА "Ланцет" и два БпЛА неустановленного типа. Также вчера враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина : за сутки по области противник совершил 76 обстрелов, из них 7 – по Херсону. Рашисты попали в районы 26 населенных пунктов области.

Россия обстреляла дом в Херсоне , в результате чего пострадали пожилые супруги. В доме из-за вражеских обстрелов произошел пожар, после ликвидации которого в доме обнаружили тело погибшего горожанина. Им оказался 81-летний мужчина. Также из-за обстрела ранения получила 82-летняя жена погибшего.

  • В ночь на 13 июля Россия в очередной раз совершила воздушную атаку на Украину. В Киевской области работала ПВО, в Хмельницкой и Николаевской области слышали взрывы. В Киеве сбито около 10 "шахедов", зафиксированы падения обломков на многоэтажки, один человек погиб, травмированы.
  • В ночь на 13 июля российская армия выпустила по Украине 20 ударных беспилотников иранского производства "Shahed-136/131" и две ракеты "Калибр". Украинская ПВО уничтожила все вражеские воздушные цели.
Украина
Киевщина
Луганщина
Сумщина
Херсон
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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