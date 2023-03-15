В сутки россияне выпустили по Херсонщине почти 400 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии, 4 человека ранены
За прошедшие сутки, 14 марта, россияне выпустили по Херсонщине 396 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии. В общем, враг совершил 78 обстрелов
Об этом пишет глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
В свою очередь город Херсон враг обстрелял 7 раз. 27 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию предприятия.
4 человека получили ранения, с деоккупированной территории области было эвакуировано 74 человека.
- Российские СМИ во второй раз заявили , что на так называемого заместителя председателя ВГА временно оккупированной Новой Каховки на Херсонщине Виталия Гуру покушались.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.2
Покупка 38.2Продажа 38.91
-
EUR
Покупка 40.31Продажа 41.17
- Актуальное
- Важное