Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 144 440 (+760) человек ликвидировано

танков ‒ 3326 (+10) ед.

боевых бронированных машин – 6562 (+9) ед.

артиллерийских систем – 2338 (+4) ед.

РСЗО – 471 (+0) ед.

средства ПВО – 243 (+0) ед.

самолетов – 299 (+0) ед.

вертолетов – 287 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2023 (+5)

крылатые ракеты ‒ 873 (+0)

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн – 5210 (+1) ед.

специальная техника ‒ 226 (+1)

Окончательные данные уточняются.

Ранее Генштаб сообщил, что в течение 20 февраля ВСУ сбили 3 беспилотника, а также поразили батарею РСЗО и несколько районов скопления захватчиков.