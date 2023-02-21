В сутки Россия потеряла в Украине 760 солдат, 10 танков и 5 беспилотников
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на территории Украины по меньшей мере 144 440 военных, 3326 танков, 2023 беспилотника
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 144 440 (+760) человек ликвидировано
- танков ‒ 3326 (+10) ед.
- боевых бронированных машин – 6562 (+9) ед.
- артиллерийских систем – 2338 (+4) ед.
- РСЗО – 471 (+0) ед.
- средства ПВО – 243 (+0) ед.
- самолетов – 299 (+0) ед.
- вертолетов – 287 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2023 (+5)
- крылатые ракеты ‒ 873 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 5210 (+1) ед.
- специальная техника ‒ 226 (+1)
Окончательные данные уточняются.
Ранее Генштаб сообщил, что в течение 20 февраля ВСУ сбили 3 беспилотника, а также поразили батарею РСЗО и несколько районов скопления захватчиков.
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