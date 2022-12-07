В сутки Россия потеряла 540 солдат, 14 беспилотников и 6 танков, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны РФ против Украины уничтожено 92 740 оккупантов, 1601 беспилотников и 2935 танков
Об этом сообщает Генштаб ВСУ на facebook-странице .
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 92 740 (+540) человек ликвидировано
- танков ‒ 2935 (+6) ед.
- боевых бронированных машин – 5909 (+4) ед.
- артиллерийских систем – 1923 (+8) ед.
- РСЗО – 395 (+0) ед.
- средства ПВО – 211 (+0) ед.
- самолетов – 281 (+0) ед.
- вертолетов – 264 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1601 (+14)
- крылатые ракеты ‒ 592 (+0)
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн - 4526 (+21) ед.
- специальная техника ‒ 163 (+0)
В Генштабе добавили, что потери врага на поле боя уточняются.
- В ночь на 7 декабря над Житомирщиной сбили вражеский дрон-камикадзе типа Shahed.
- Также ночью Воздушные силы ВСУ сбили над Украиной 14 "шахедов", БПЛА "Орлан-10" и еще два беспилотника оперативно-тактического уровня.
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