В сутки Россия потеряла 540 солдат, 14 беспилотников и 6 танков, - Генштаб ВСУ

Читайте также:

Разве в интересах венгров покупать нефть не по $60, а по $80?

ВСУ дали Путину оплеуху, ядерная триада РФ под угрозой, - военный эксперт Черник о взрывах на аэродроме "Энгельс"

Полномасштабное наступление с севера может быть не раньше февраля, - Лапин