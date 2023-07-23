Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09.00 областных военных администрациях.

Черниговщина: россияне за сутки нанесли удар с артиллерии по Новгород-Северскому району.

Сумщина: утром и ночью враг совершил 4 обстрела четырех населенных пунктов в Краснопольской, Хотинской, Середино-Будской, Шалыгинской общинах, было зафиксировано 10 взрывов. Пострадавших и жертв нет.

Также за прошедшие сутки россияне 24 раза обстреляли пограничные, было зафиксировано 113 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Юнаковская и Хотинская общины. Удары наносили из артиллерии и дронов-камикадзе. В Краснопольской общине в результате обстрела погиб человек, четыре получили ранения. Также два человека получили ранения в Середино-Будской общине в результате удара дроном-камикадзе.

В Белопольской общине в результате обстрела артиллерией повреждена линия электропередачи.

Запорожская область: за прошедшие сутки вражеские войска нанесли 69 ударов по 20 населенным пунктам. Повреждены 12 гражданских объектов – жилье и имущество граждан. Также три населенных пункта области обстреливали из реактивных систем залпового огня, а один – из вражеской авиации.

Ночью же армия РФ четырьмя ракетами атаковала Запорожье и Запорожский район области. Пострадавших нет.

Днепропетровщина: вчера Россия дважды ударила из артиллерии по Никопольщине. В результате были повреждены 12 частных домов, 6 хозяйственных сооружений, теплица, линии электропередачи. Были избиты три автомобиля, один из них уничтожен. Загорелся пожар, который уже потушили.

Также враг атаковал Великомихайловскую общину Синельниковского района - изуродована линия электропередачи.

Ночью 23 июля российская армия обстреляла из артиллерии Марганецкую общину и Никополь. В результате были повреждены три частных дома, хозяйственные постройки, легковой автомобиль, линия электропередачи.

Харьковщина: вчера россияне по реактивным системам залпового огня "смерч" обстреляли Купянск. В результате повреждено здание ЧАО "Купянский молочноконсервный комбинат" и 4 вагона-рефрижератора. В ОВА отметили, что утечки опасных химических веществ не обнаружено, жертв и пострадавших нет.

В результате обстрела Купянска из минометов повреждены по меньшей мере три жилых дома, хозяйственные постройки. Погибла 57-летняя женщина. А в результате обстрела Купянского района повреждены 2 частных дома, ранения получил 60-летний мужчина - его госпитализировали, погиб 45-летний мужчина.

В Изюмском районе в результате обстрелов загорелось здание клуба. А в городе Изюм на маине ПФМ взорвалась 72-летняя женщина, ее госпитализировали.

Луганщина: захватчики обстреляли Серебрянское лесничество. С артиллерии нанесли удар по Невскому и Белогоровке. В сутки было совершено 138 обстрелов, выпущено 611 снарядов.

Донбасс: за сутки россияне обстреляли 18 населенных пунктов. В результате повреждены 33 жилых дома (9 многоквартирных), 2 линии электропередачи, 2 гаража, водопровод, торговый центр, цех предприятия, помещение рынка, школа, газовая труба, военный автомобиль. Также из-за обстрелов погибли четыре человека, 11 получили ранения.

Николаевщина: вчера вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи населенного пункта Куцурубской общины. Прошло без пострадавших.

Одесщина: россияне выпустили по Одесщине не менее пяти видов ракет всех видов базирования . Среди них "калибры", "ониксы", Х-22, "Искандер-К". Также был применен "Искандер-М". Попали в Спасо-Преображенский собор и Дом учёных. В результате обстрела погиб 1 человек, 22 человека получили ранения - среди них 4 ребенка.

Херсонщина: за прошедшие сутки враг выпустил по региону 332 снаряда, было зафиксировано 59 обстрелов из артиллерии, минометов, "градов", авиации, танков, БМП и беспилотников, было зафиксировано три прилета управляемых авиабомб. По городу Херсону было выпущено 28 снарядов.

Всего враг нанес удары по 25 населенным пунктам области. В результате обстрелов повреждено административное здание объекта жизнеобеспечения Херсона. Попали также по местному кладбищу, жилому кварталу и фермерскому хозяйству. Повреждены не менее 4 жилых домов, помещения фермы. Погиб человек.