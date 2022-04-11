В сутки противовоздушная оборона уничтожила 11 целей россиян, среди них - самолет

Об этом сообщает Командование ПС ВСУ в Facebook.



Уничтожены:

- один самолет (Су-34);

- четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);

- три беспилотных летательных аппарата (ОТР);

- три крылатых ракеты (Х-59).



"Истребители продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов", - говорится в сообщении.

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