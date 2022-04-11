В сутки противовоздушная оборона уничтожила 11 целей россиян, среди них - самолет
10 апреля противовоздушной обороной Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины уничтожено 11 воздушных целей российских оккупантов
Об этом сообщает Командование ПС ВСУ в Facebook.
Уничтожены:
- один самолет (Су-34);
- четыре вертолета (Ми-24, Ка-52);
- три беспилотных летательных аппарата (ОТР);
- три крылатых ракеты (Х-59).
"Истребители продолжают патрулирование в воздушном пространстве, прикрывая ударные группы штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м, которые нанесли сокрушительные ракетно-бомбовые удары по колоннам техники и живой силе российских оккупантов", - говорится в сообщении.
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