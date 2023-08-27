Генштаб: Российская армия за сутки войны в Украине потеряла 550 военных, 6 танков и 11 беспилотников

Об этом сообщили в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 260820 (+550) человек,

танков ‒ 4396 (+6) ед,

боевых бронированных машин 8554 (+15) ед,

артиллерийских систем – 5403 (+24) ед,

РСЗО – 728 (+2) ед,

средства ПВО ‒ 498 (+1) ед,

самолетов – 315 (+0) ед,

вертолетов – 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4378 (+11),

крылатые ракеты ‒ 1411 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7854 (+31) ед,

специальная техника – 808 (+4).

Данные уточняются.

Введение Генштаба: За сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений, ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении

27 августа Генштаб сообщил , что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Отмечается также, что Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 2 удара по пунктам управления, 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 зенитно-ракетных комплекса, 1 район сосредоточения личного состава и 4 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Армия РФ нанесла 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершила 67 обстрелов с РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам

За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных и 45 авиационных ударов, совершил 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам, школам и другой гражданской инфраструктуре.

Ситуация на направлениях

Волынское и Полесское направления: оперативная обстановка без существенных изменений.

Северское и Слобожанское направления: противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Хриновка, Клюсы Черниговской области; Кружок, Волфин, Басовка, Турья, Грабовское, Рясное Сумской области и Рублено, Амбарное, Бологовка Харьковской области.

Купянское направление: артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Синковка, Ивановка, Кисловка, Тополя Харьковской области.

Лиманское направление: артиллерийские обстрелы противника подверглись более 15 населенным пунктам, в частности Кременная, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Бахмутское направление: от вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Орехово-Василовка, Новомарково, Ступочки, Андреевка, Курдюмовка Донецкой области.

Авдеевское направление: противник вел безуспешные наступательные действия в районе Степного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Керамик, Новобахмутовка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово Донецкой области.

Марьинское направление: силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Кураховка, Александрополь, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

Шахтерское направление: враг нанес авиационных ударов в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Водяное, Шахтерское, Благодатное, Урожайное, Ровнополь Донецкой области.

Запорожское направление: противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Староукраинка, Гуляйпольское, Орехов, Малая Токмачка, Новоданиловка, Роботино Запорожской области.

Херсонское направление: от артиллерийских обстрелов противника пострадали Ольга, Одрадокаменка, Николаевка, Херсон, Янтарное, Днепровское Херсонской области.